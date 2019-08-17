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Трамп и Трюдо обсудили ситуацию в Гонконге и отношения с Китаем

Новости » Политика    17.08.2019 - 03:10
Трамп и Трюдо обсудили ситуацию в Гонконге и отношения с Китаем
Фото: Джастин Трюдо и Дональд Трамп (pm.gc.ca)

Лидеры также обсудили арест Китаем двух канадцев

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили протесты в Гонконге и задержание двух канадцев правительством Китая. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Трюдо.

Китай задержал двух канадских граждан вскоре после того, как полиция арестовала финансового директора Huawei Technologies Co Мэн Ваньчжоу по ордеру США в Ванкувере в декабре. Трюдо предполагает, что нет никаких признаков освобождения граждан до октябрьских национальных выборов.

Обсудить эту ситуацию с правительством Китая возмжоно удастся Трампу на фоне подготовки соглашения о торговле между Вашингтоном и Пекином.

В этом контексте два лидера "обсудили отношения с Китаем и продолжающиеся события в Гонконге", - говорится в заявлении.

"На выходных ожидаются новые массовые демонстрации в Гонконге. Китай уподобил все более жестокие протесты терроризму и предупредил, что может использовать силу, чтобы подавить их. Трамп призвал президента Китая Си Цзиньпина встретиться с протестующими, чтобы разрядить напряженность", - говорится в сообщении.

Трюдо и Трамп также подтвердили свою поддержку нового североамериканского соглашения о свободной торговле и приветствовали работу по его ратификации.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что по данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.

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Новости Украины Дональд ТрампГонконгДжастин Трюдо
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