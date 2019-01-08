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Трамп заявив про дуже вдалі торгові переговори з Китаєм

Новини » Політика    08.01.2019 - 16:17
Трамп заявив про дуже вдалі торгові переговори з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Відзначимо, 7 січня США і Китай почали переговори про нову торговельну угоду

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори з Китаєм проходять дуже добре. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

Відзначимо, що в понеділок, 7 січня, країни почали переговори про нову торговельну угоду.

Трамп заявив про дуже вдалі торгові переговори з Китаєм

"Переговори з Китаєм йдуть дуже добре!" - підкреслив глава США.

Нагадаємо, як повідомлялося, в Пекіні в понеділок, 7 січня, почалися торговельні переговори представників США і Китаю. Зазначалося, що в делегацію США входять представники міністерств торгівлі, фінансів, сільського господарства та енергетики. При цьому склад китайської делегації не уточнювався.

Як писало РБК-Україна раніше, джерела Bloomberg повідомляли про те, що урядова делегація США прибуде до Пекіну для проведення переговорів.

Так, лідери США і КНР Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денне торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

Додамо також, Трамп поговорив по телефону з головою КНР Сі Цзіньпіном про майбутнє угоди про торгівлю. Раніше, на початку грудня, американський лідер вже заявляв про дуже продуктивні торговельні переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговляДональд Трамп
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