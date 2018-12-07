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Трамп заявив про вдалі торгові переговори з Китаєм

Новини » Економіка    07.12.2018 - 16:25
Трамп заявив про вдалі торгові переговори з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Відзначимо, про початок переговорів президент США оголосив 4 грудня

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що торгові переговори США і Китаю проходять вдало. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп заявив про вдалі торгові переговори з Китаєм

Відзначимо, що раніше Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін провели зустріч, в ході якої досягли домовленості обопільно не підвищувати тарифи на імпорт.

"Переговори з Китаєм йдуть дуже добре!" - зазначив президент США.

Нагадаємо, раніше Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайсько-американських торгових переговорів є скасування усіх мит.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денне торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10 до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

При цьому Китай, за словами Трампа, в ході торгових переговорів погодився знизити мита на автомобілі, які імпортують зі США. Так, на сьогодні тариф становить 40%.

Додамо, 4 грудня Трамп оголосив про початок американо-китайських торгових переговорів.

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