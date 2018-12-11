Трамп заявив, що стіна на кордоні з Мексикою буде добудована

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, якщо демократи не дадуть свої голоси за будівництво стіни, її ділянки добудують військові

Президент США Дональд Трамп заявив, що "Велика" стіна на кордоні з Мексикою буде добудована. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави Штатів.

Так, Трамп зазначив, що чекає зустрічі з представниками Демократичної партії - старшим сенатором США від штату Нью-Йорк Чаком Шумером і лідером фракції меншості в Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Чаком Шумером і Ненсі Пелосі. У 2006 році демократи проголосували за стіну, і вони мали рацію. Сьогодні вони більше не хочуть прикордонної безпеки. Вони будуть боротися з нею будь-якою ціною, і Ненсі повинна отримати голоси за призначення її спікером (Палати представників, - ред.). Але стіна буде побудована", - написав американський лідер.

Він зазначив, що в разі, якщо демократи не дадуть свої голоси за будівництво стіни, її ділянки добудують військові.

"Люди ще не розуміють, скільки стіни вже побудовано. Якщо демократи не дадуть нам голоси, щоб убезпечити нашу країну, військові побудують залишилися ділянки Стіни. Вони знають, як це важливо!" - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що південний кордон США зараз у безпеці, і відзначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових по захисту кордону.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", у той час як демократи "виступають за відкриті кордони".

Додамо також, на думку Трампа, одна з головних причин, по якій США необхідно побудувати стіну на кордоні з Мексикою, - рекордне зростання кількості вбивств у минулому році.