ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що стіна на кордоні з Мексикою буде добудована

Новини » Політика    11.12.2018 - 15:10
Трамп заявив, що стіна на кордоні з Мексикою буде добудована
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, якщо демократи не дадуть свої голоси за будівництво стіни, її ділянки добудують військові

Президент США Дональд Трамп заявив, що "Велика" стіна на кордоні з Мексикою буде добудована. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави Штатів.

Так, Трамп зазначив, що чекає зустрічі з представниками Демократичної партії - старшим сенатором США від штату Нью-Йорк Чаком Шумером і лідером фракції меншості в Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Трамп заявив, що стіна на кордоні з Мексикою буде добудована

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Чаком Шумером і Ненсі Пелосі. У 2006 році демократи проголосували за стіну, і вони мали рацію. Сьогодні вони більше не хочуть прикордонної безпеки. Вони будуть боротися з нею будь-якою ціною, і Ненсі повинна отримати голоси за призначення її спікером (Палати представників, - ред.). Але стіна буде побудована", - написав американський лідер.

Він зазначив, що в разі, якщо демократи не дадуть свої голоси за будівництво стіни, її ділянки добудують військові.

"Люди ще не розуміють, скільки стіни вже побудовано. Якщо демократи не дадуть нам голоси, щоб убезпечити нашу країну, військові побудують залишилися ділянки Стіни. Вони знають, як це важливо!" - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що південний кордон США зараз у безпеці, і відзначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових по захисту кордону.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", у той час як демократи "виступають за відкриті кордони".

Додамо також, на думку Трампа, одна з головних причин, по якій США необхідно побудувати стіну на кордоні з Мексикою, - рекордне зростання кількості вбивств у минулому році.

Південний кордон США в безпеці, - Трамп Трамп побоюється імпічменту після виборів до Конгресу, - CNN
Новини України Сполучені Штати АмерикикордонМексикаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся