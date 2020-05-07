Трамп и Путин обсудили контроль над вооружением

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (kremlin.ru)

США привержены эффективному контролю над вооружением

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого стороны обсудили вопросы контроля над вооружением. Об этом в Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Как отметили в Белом доме, Трамп заявил о приверженности контроля над вооружением.

"Президент Трамп вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений", - сообщил Дир.

Также стороны обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что последующие шаги по вопросам контроля над вооружениями днями обсудили госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров. До этого в США отмечали необходимость включать в процесс переговоров Китай.

Напомним, в данный момент США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.