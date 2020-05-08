ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що США і Росія хочуть контролю над озброєннями

Новини » В світі     08.05.2020 - 04:28
Трамп заявив, що США і Росія хочуть контролю над озброєннями
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією

Сполучені Штати Америки обговорюють з Росією питання контролю над озброєннями. Про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп, передаэет РБК-Україна.

Він зазначив, що і в США, і в Росії є багато ядерної зброї.

"Ми говоримо про контроль над озброєннями з Росією. Ми будемо йти далі в цьому питанні, ми говоримо про це дуже серйозно. У них багато ядерної зброї, у нас теж. Ми говоримо про контроль над озброєннями з РФ. Вони хотіли б зробити це, ми б цього хотіли", - сказав Трамп.

Раніше заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір повідомив, що Трамп в ході телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив про прихильність Вашингтона контролю над озброєннями, який включає як Росію, так і Китай, і готовності до майбутніх обговорень щоб уникнути дорогої гонки озброєнь.

Також РБК-Україна писало, що подальші кроки з питань контролю над озброєннями обговорили днями держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. До цього в США відзначали необхідність включати в процес переговорів Китай.

Нагадаємо, в даний момент США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

Мін'юст США закриває справу проти екс-радника Трампа Трамп і Пенс щодня здаватимуть тести на коронавірус
Новини України Збройні сили УкраїниДональд Трамп
News
On Top