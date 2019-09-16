Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

В частности, он заявил, что США являются производителем энергии "номер один в мире", поэтому не нуждаются в ближневосточной нефти и газе.

Ранее Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Также он отметил, что США ждут от Эр-Рияда предположений о том, кто стоял за атакой на Saudi Aramco, и будут действовать исходя из полученных данных.

Напомним, 14 сентября на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Причиной пожара власти назвали атаку дронов. Ответственность за нападение на саудовский НПЗ приняли йеменские повстанцы - хусити.

Ранее РБК-Украина сообщало, что цены на нефть взлетели после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Нефть марки Brent подорожала на 11 процентов и продавалась за 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI - за 60,19 долларов (плюс 10 процентов).