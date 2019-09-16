Трамп заявив, що США не потребує нафти і газу з Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не потребують нафти і газу з Близького Сходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Зокрема, він заявив, що США є виробником енергії "номер один у світі", тому не потребують нафти і газу з цього регіону.

Раніше Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти через атаки на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії. Також він зазначив, що США чекають від Ер-Ріяда припущень про те, хто стояв за нападом на Saudi Aramco, і будуть діяти, виходячи з отриманих даних.

Нагадаємо, 14 вересня на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Причиною пожежі влада назвали атаку дронов. Відповідальність за напад на саудівський НПЗ взяли єменські повстанці - хусити.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ціни на нафту злетіли після атаки на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії. Нафта марки Brent подорожчала на 11 відсотків і продавалася за 66,82 долара за барель, а нафта американської марки WTI - за 60,19 доларів (плюс 10 відсотків).