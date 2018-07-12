Трамп заявил, что может принять решение о выходе США из НАТО он может принять без поддержки Конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из НАТО, "но необходимости в этом нет". Об этом он заявил в ходе брифинга в Брюсселе.

"Я думаю, что я могу, но необходимости в этом нет", - заявил он, отвечая на вопрос относительно того, может ли он принять решение о выходе США из НАТО без поддержки и одобрения Конгресса.

Кроме того, Трамп заявил, что сообщил лидерам НАТО, что будет очень недоволен, если они не повысят выполнения своих обязательств относительно расходов на оборону, поскольку в бюджете НАТО 90% от США.

"Вчера я им сообщил, что я крайне недоволен тем, что происходит и они согласились увеличить свои взносы", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что страны-члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону.