Трамп заявив, що може прийняти рішення про вихід США з НАТО він може прийняти без підтримки Конгресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з НАТО, "але потреби в цьому немає". Про це він заявив у ході брифінгу у Брюселі.

"Я думаю, що я можу, але потреби в цьому немає", - заявив він, відповідаючи на питання щодо того, что може він прийняти рішення про вихід США із НАТО без підтримки і схвалення Конгресу.

Крім того, Трамп заявив, що повідомив лідерам НАТО, що буде дуже незадоволеним, якщо вони не підвищать виконання своїх зобов'язань щодо витрат на оборону, оскільки у бюджеті НАТО 90% від США.

"Вчора я їм повідомив, що я вкрай невдоволений з тим, що відбувається і вони погодилися збільшити свої внески", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що країни-члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону.