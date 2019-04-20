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Трамп заявил, что СМИ неправильно освещают отчет Мюллера

Новости » Политика    20.04.2019 - 19:43
Трамп заявил, что СМИ неправильно освещают отчет Мюллера
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В частности, Трамп отметил, что "российская фальсификация погибла"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп выразил возмущение в связи с тем, что американские медиа делают акцент на представленных в докладе спецпрокурора Мюллера фактах о попытках Трампа вмешаться в "российское" расследование в его начале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, опубликованном в Twitter.

По словам Трампа, "фейковые СМИ делают все возможное, чтобы взбудоражить и разозлить политиков, а также как можно больше людей, редко вспоминая тот факт, что главным заключением в докладе Мюллера было то, что не было никакого сговора с Россией".

"Российская фальсификация погибла", - написал американский президент.

Напомним, 18 апреля, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее  Дональд Трамп раскритиковал отдельные показания, содержащиеся в опубликованном накануне отчете спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вероятного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. 

Трамп назвал этот документ "сумасшедшим", а показания отдельных людей в отношении себя "сфабрикованным и полностью неверными".

Также РБК-Украина писало, что поддержка американцами президента Дональда Трампа снизилась после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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