Трамп заявил, что СМИ неправильно освещают отчет Мюллера

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В частности, Трамп отметил, что "российская фальсификация погибла"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп выразил возмущение в связи с тем, что американские медиа делают акцент на представленных в докладе спецпрокурора Мюллера фактах о попытках Трампа вмешаться в "российское" расследование в его начале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, опубликованном в Twitter.

По словам Трампа, "фейковые СМИ делают все возможное, чтобы взбудоражить и разозлить политиков, а также как можно больше людей, редко вспоминая тот факт, что главным заключением в докладе Мюллера было то, что не было никакого сговора с Россией".

"Российская фальсификация погибла", - написал американский президент.

Here you go Donald. A brief summary of the highly damaging Report:pic.twitter.com/T7WstDQbtr — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 20, 2019

Напомним, 18 апреля, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал отдельные показания, содержащиеся в опубликованном накануне отчете спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вероятного вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Трамп назвал этот документ "сумасшедшим", а показания отдельных людей в отношении себя "сфабрикованным и полностью неверными".

Также РБК-Украина писало, что поддержка американцами президента Дональда Трампа снизилась после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.