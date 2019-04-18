В отчете Мюллера рассказали о планах РФ по Януковичу и Донбассу

Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Манафорт впоследствии признал, что план "предусматривал "неформальный" способ для России контролировать Восток Украины"

Руководителю кампании Трампа Полу Манафорту российский разведчик Константин Килимник предлагал создание на Востоке Украины "автономной республики" во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом говорится в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает пресс-служба ведомства.

В отчете говорится о том, что Манафорт впоследствии признал, что план "предусматривал "неформальный" способ для России контролировать Восток Украины" и отказался от него.

"Манафорт и Килимник обсуждали (2 августа 2016 года - ред.) план решения политических проблем в Украине, который предусматривал создание "автономной республики" в индустриальном регионе на Востоке Украины, Донбассе, и избрание изгнанного 2014 года украинского президента Януковича главой этой "республики", - говорится в отчете.

Напомним, сегодня Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Отметим, сегодня генпрокурор и глава Мминюста США Уильям Барр зачитал часть доклада Мюллера, в которой говорится о том, что РФ вмешалась в выборы в США в 2016 году, когда выбрали Трампа. Однако, по данным Мюллера, администрация президента США не сотрудничала с российской стороной.