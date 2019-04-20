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Трамп заявив, що ЗМІ неправильно висвітлюють звіт Мюллера

Новини » Політика    20.04.2019 - 19:43
Трамп заявив, що ЗМІ неправильно висвітлюють звіт Мюллера
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зокрема, Трамп зазначив, що "російська фальсифікація загинула"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп висловив обурення у зв'язку з тим, що американські медіа роблять акцент на представленій доповіді спецпрокурора Мюллера факти про спроби Трампа втрутитися в "російське" розслідування його початку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, опублікованому в Twitter.

За словами Трампа, "фейкові ЗМІ роблять все можливе, щоб розбурхати і розсердити політиків, а також як можна більше людей, рідко згадуючи той факт, що головним висновком у доповіді Мюллера було те, що не було ніякої змови з Росією".

"Російська фальсифікація загинула", - написав американський президент.

Нагадаємо, 18 квітня, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори США в 2016 році.

Раніше Дональд Трамп розкритикував окремі свідчення, які містяться в опублікованому напередодні звіті спецпрокурора Роберта Мюллера з розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

Трамп назвав цей документ "божевільним", а свідчення окремих людей стосовно себе "сфабрикованою і повністю невірними".

Також РБК-Україна писало, що підтримка американцями президента Дональда Трампа знизилася після публікації доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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