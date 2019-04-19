ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп назвал "сумасшедшим" отчет Мюллера

Новости » Политика    19.04.2019 - 19:15
Трамп назвал "сумасшедшим" отчет Мюллера
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп подчеркнул, что свидетельство о нем полностью сфабрикованы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал отдельные показания, содержащиеся в опубликованном накануне отчете спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вероятного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Отмечается, что Трамп назвал этот документ "сумасшедшим", а показания отдельных людей в отношении себя "сфабрикованным и полностью неверными".

"То, что написано про меня в сумасшедшем отчете Мюллера, который подписали 18 злых и ненавидящих демократов, полностью сфабриковано", - написал Трамп.

Также он отметил, что никогда не соглашался свидетельствовать в этом деле. По его словам, некоторые утверждения в отчете - "полная чушь", которая нужна для того, чтобы показать "некоторых людей с выгодной стороны"

Трамп назвал &quot;сумасшедшим&quot; отчет Мюллера

Напомним, вчера, 18 апреля, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Из доклада следует, что российское правительство пыталось вмешаться в американские выборы. Однако благодаря расследованию Мюллера теперь известно, что русские не сотрудничали с президентом Трампом или кампанией Трампа,

Кроме того, в докладе говорится о том, что Руководителю кампании Трампа Полу Манафорту российский разведчик Константин Килимник предлагал создание на Востоке Украины "автономной республики" во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем

Wikileaks призвал Минюст США опубликовать полный отчет Мюллера Действия России не повлияли на выборы в США, - Трамп
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины мюллерДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь