Трамп заявил о "славном конце" войн США без поддержки от развитых стран

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

По словам главы США, "богатые страны" извлекают большую выгоду от действий США в этих войнах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты покончат с войнами, в которых страна не получает достаточной финансовой и военной помощи от богатых стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter американского президента.

Он отметил, что "богатые страны" извлекают большую выгоду от действий США в этих войнах.

"Бесконечные войны, особенно те, которые велись из-за ошибочных суждений, которые были сделаны много лет назад, и те, где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, которые извлекают большую выгоду от того, что мы делаем, в конечном итоге придут к славному концу!" - заявил глава США.

Напомним, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в режиме телефонного разговора обсудили планы вывода американских войск из Сирии. В частности, лидеры обсудили приверженность обеих стран к уничтожению ИГ.

Как писало РБК-Украина ранее, вывод американских военных из Сирии может произойти не в ближайшее время.

Добавим также, при выводе войск Штаты оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.