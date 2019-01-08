Трамп заявив про "славний кінець" воєн США без підтримки від розвинених країн

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За словами глави США, "багаті країни" отримують велику вигоду від дій США у цих війнах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Штати покінчать із війнами, в яких країна не отримує достатньої фінансової і військової допомоги від багатих країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter американського президента.

Він зазначив, що "багаті країни" витягають велику вигоду від дій США в цих війнах.

"Нескінченні війни, особливо ті, які велися через помилкові судженння, які були зроблені багато років тому, і ті, де ми отримуємо мало фінансової або військової допомоги від багатих країн, які витягають велику вигоду від того, що ми робимо, в кінцевому підсумку прийдуть до славного кінця!" - заявив глава США.

Нагадаємо, Трамп і президент Франції Еммануель Макрон у режимі телефонної розмови обговорили плани виведення американських військ із Сирії. Зокрема, лідери обговорили прихильність обох країн до знищення ІД.

Як писало РБК-Україна раніше, виведення американських військових із Сирії може відбутися не найближчим часом.

Додамо також, при виведенні військ Штати залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.