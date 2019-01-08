Трамп и Макрон провели переговоры по выводу американских войск из Сирии

Фото: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Стороны подчеркнули, что любое использование химического оружия в Сирии недопустимо

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в режиме телефонного разговора обсудили планы вывода американских войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, лидеры обсудили приверженность обеих стран к уничтожению ИГ.

"А также планы решительного, целенаправленного и скоординированного вывода американских войск из Сирии", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили, что любое дальнейшее использование химического оружия в Сирии недопустимо.

Отметим, сегодня, 8 января, представители власти США посетят восемь стран: Иорданию, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.

По словам Госсекретаря США Майка Помпео, одной из целей поездки является создание глобальной коалиции стран, включая Израиль и страны Персидского залива, которые считают, что Иран должен прекратить выступать в качестве государственного спонсора терроризма.

Ранее сообщалось, что вывод американских военных из Сирии может произойти не в ближайшее время.

Также РБК-Украина писало, что при выводе войск Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.