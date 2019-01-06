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Трамп заявил, что не обещал быстрого вывода войск из Сирии

Новости » Политика    06.01.2019 - 23:51
Трамп заявил, что не обещал быстрого вывода войск из Сирии
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее сообщалось, что президент США дал 4 месяца на выведение войск из Сирии

Вывод американских военных из Сирии может произойти не в ближайшее время. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я никогда не говорил, что это будет сделано очень быстро. Но мы боремся с "Исламским государством", - заявил американский президент.

В середине декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Тогда сообщалось, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

В конце декабря появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, дав военным на это 4 месяца.

Напомним, при выводе войск Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.

 

В Сирии в результате боев почти 40 человек погибли в течение двух дней Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, - NYT
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