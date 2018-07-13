Ранее Трамп раскритиковал политику премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

После публичной критики премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, президент США Дональд Трамп заявил о "крепких отношениях" с Британией. Об этом сообщает Reuters.

На вопрос журналистов о его критику политики Мэй, Тремп ответил, что ей есть что обсудить. В частности, отношения между Соединенными Штатами и Великобританией, а также реальные возможности для соглашения о торговле.

"У нас действительно очень хорошие отношения", - сказал Трамп.

"Сегодня мы говорим о торговле, и мы говорим о военных", - сказал Трамп.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что принятый правительством Терезы Мэй план "мягкого" выхода из Евросоюза (Brexit) может помешать заключению торгового соглашения между Великобританией и США.