Трамп заявив, що "м'який" Brexit може перешкодити угоді між США і Британією

Президент США розповів, що Тереза Мей не скористалася його порадою щодо організації виходу Британії з ЄС

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що ухвалений урядом Терези Мей план "м'якого" виходу з Євросоюзу (Brexit) може перешкодити укладенню торговоъ угоди між Великою Британією і США. Про це він заявив у інтерв'ю виданню The Sun.

"Якщо вони будуть укладати угоди таким чином, то ми будемо мати справу з Європейським союзом, а не з Великою Британією, тому це, можливо, вб’є угоду", - сказав Трамп.

На його думку, якщо план із "м'якого" виходу з ЄС буде втілений, то це може стати кінцем одних із найтісніших торговельних відносин із США".

Трамп також додав, що радив Мей, як краще організувати вихід країни з ЄС, але вона не дослухалася його порад.

"Я б зробив це зовсім по-іншому. Взагалі-то, я говорив Терезі Мей, як це зробити, але вона не погодилася, не послухала мене", - розповів президент США.

Нагадаємо, 6 липня прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей і її кабінету міністрів вдалося подолати розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з Євросоюзу та узгодити спільну позицію із "м'якого" Brexit.