Раніше Трамп розкритикував політику прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей

Після публічної критики прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, президент США Дональд Трамп заявив про "міцні відносини" з Британією. Про це повідомляє Reuters.

На запитання журналістів про його критику політики Мей, Тремп відповів, що їй є що обговорити. Зокрема, відносини між Сполученими Штатами та Великою Британією, а також реальні можливості для угоди про торгівлю.

"У нас дійсно дуже хороші стосунки", - сказав Трамп.

"Сьогодні ми говоримо про торгівлю, і ми говоримо про військові", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ухвалений урядом Терези Мей план "ммягкогоого" виходу з Євросоюзу (Brexit) може перешкодити укладенню торгово угоди між Великою Британією і США.