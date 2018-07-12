Трамп назвал Путина соперником, а не врагом

Президент США назвал Путина своим соперником, однако, отметил, что российский президент ему не вра

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что считает президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина своим соперником. Об этом Трамп заявил в ходе брифинга в Брюсселе.

Так, Трамп назвал Путина своим соперником, однако, отметил, что российский президент ему не враг.

#BREAKING Putin is a 'competitor', not an 'enemy', Trump says pic.twitter.com/tcNtScoPx9 — AFP news agency (@AFP) July 12, 2018

Трамп: надеюсь, что однажды Путин станет другом — Агентство Рейтер (@reuters_russia) July 12, 2018

Кроме того, Трамп сообщил, что в ходе предстоящей встречи президентом РФ обсудит Украину, Сирию, а также контроль над вооружениями и вмешательство в выборы в США и, возможно, вопрос прекращения военных учений США в странах Балтии.

Трамп говорит, что обсудит с Путиным Украину, Сирию, контроль над вооружениями, вмешательство в выборы в США — Агентство Рейтер (@reuters_russia) July 12, 2018

Трамп сказал, что, возможно, обсудит с Путиным прекращение военных учений США в странах Балтии — Агентство Рейтер (@reuters_russia) July 12, 2018

Вместе с тем, амерканский лидер отметил, что " встреча с Путиным может стать самой легкой из всего турне по Европе".

Трамп говорит, что встреча с Путиным может стать самой лёгкой из всего турне по Европе — Агентство Рейтер (@reuters_russia) July 12, 2018

Отметим, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет говорить об Украине.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоится в понедельник, 16 июля.