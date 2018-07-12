Трамп назвал Путина соперником, а не врагом

Новости Политика 12.07.2018 - 14:04
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США назвал Путина своим соперником, однако, отметил, что российский президент ему не вра

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что считает президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина своим соперником. Об этом Трамп заявил в ходе брифинга в Брюсселе.

Так, Трамп назвал Путина своим соперником, однако, отметил, что российский президент ему не враг.

 

Кроме того, Трамп сообщил, что в ходе предстоящей встречи президентом РФ обсудит Украину, Сирию, а также контроль над вооружениями и вмешательство в выборы в США и, возможно, вопрос прекращения военных учений США в странах Балтии.

Вместе с тем, амерканский лидер отметил, что " встреча с Путиным может стать самой легкой из всего турне по Европе".

Отметим, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет говорить об Украине. 

Напомним, встреча Трампа и Путина состоится в понедельник, 16 июля.

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Теги:  Владимир Путин,  НАТО,  Украина,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС