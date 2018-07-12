Трамп на встрече с Путиным будет говорить об Украине

Трамп и Путин также обсудят вопросы Сирии и вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет говорить об Украине. Об этом Трамп заявил на брифинге в Брюсселе.

"Я буду встречаться с президентом Путиным и будем говорить о Сирии. Я буду говорить о вмешательстве в выборы, я буду снова задавать этот вопрос. Мы будем говорить об Украине. Это очень интересно, услышать от него что он мне скажет", - заявил Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоится в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Известно, что встреча в формате тет-а-тет начнется днем. Также предусмотрена итоговая пресс-конференция.