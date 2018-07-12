Трамп назвав Путіна суперником, а не ворогом

Президент США зазначив, назвав Путіна своїм суперником, однак, зазначив, що російський президент йому не ворог

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що вважає президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна своїм суперником. Про це Трамп заявив в ході брифінгу у Брюсселі.

Так, Трамп назвав Путіна своїм суперником, однак, зазначив, що російський президент йому не ворог.

#BREAKING Putin is a 'competitor', not an 'enemy', Trump says pic.twitter.com/tcNtScoPx9 — AFP news agency (@AFP) July 12, 2018

Трамп: сподіваюся, що одного разу Путін стане другом — Агентство Рейтер (@reuters_russia) July 12, 2018

Крім того, Трамп повідомив, що в ході майбутньої зустрічі президентом РФ обговорить Україну, Сирії, а також контроль над озброєннями і втручання у вибори в США і, можливо, питання припинення військових навчань США в країнах Балтії.

Трамп каже, що обговорить з Путіним Україну, Сирію, контроль над озброєннями, втручання у вибори в США — Агентство Рейтер (@reuters_russia) July 12, 2018

Трамп сказав, що, можливо, обговорить з Путіним припинення військових навчань США в країнах Балтії — Агентство Рейтер (@reuters_russia) July 12, 2018

Разом з тим, амерканский лідер зазначив, що "зустріч з Путіним може стати найлегшою з усього турне по Європі".

Трамп каже, що зустріч з Путіним може стати найлегшою з усього турне по Європі — Агентство Рейтер (@reuters_russia) July 12, 2018

Зазначимо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним буде говорити про Україну.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна відбудеться в понеділок, 16 липня.