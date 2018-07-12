Трамп назвав Путіна суперником, а не ворогом

Новини Політика 12.07.2018 - 14:04
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США зазначив, назвав Путіна своїм суперником, однак, зазначив, що російський президент йому не ворог

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що вважає президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна своїм суперником. Про це Трамп заявив в ході брифінгу у Брюсселі.

Так, Трамп назвав Путіна своїм суперником, однак, зазначив, що російський президент йому не ворог.

 

Крім того, Трамп повідомив, що в ході майбутньої зустрічі президентом РФ обговорить Україну, Сирії, а також контроль над озброєннями і втручання у вибори в США і, можливо, питання припинення військових навчань США в країнах Балтії.

Разом з тим, амерканский лідер зазначив, що "зустріч з Путіним може стати найлегшою з усього турне по Європі".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним буде говорити про Україну.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна відбудеться в понеділок, 16 липня.

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Теги:  Володимир Путін,  НАТО,  Україна,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС