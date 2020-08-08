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Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

США, Вашингтон, Суббота 08 августа 2020 04:28
Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок
Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)
Автор: Артур Родивилов

Трамп заявил, что его переизбрания также не хочет и Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Кроме того, Трамп считает, что его переизбрания также не хочет и Китай.

Об этом сообщает CNN.

Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки.

"Потому что никто не был так суров с Россией как я", - пояснил Трамп.

Напомним, ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что Россия пытается "очернить" кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и поддержать Трампа.

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