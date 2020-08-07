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США видят угрозы выборам со стороны России, Китая и Ирана

Вашингтон, Пятница 07 августа 2020 22:37
США видят угрозы выборам со стороны России, Китая и Ирана
Фото: Уильям Эванина (flickr.com Vincent Voci)
Автор: Роман Калиниченко

Действия этих стран угрожают президентским выборам, считают в американской разведке

Россия, Китай и Иран будут вмешиваться в предстоящие выборы президента Соединенных Штатов Америки. Разведка США обеспокоена текущей и потенциальной деятельностью этих стран.

Об этом заявил Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, передает AP.

По оценкам американской разведки, Китай хочет, чтобы "непредсказуемый" Дональд Трамп проиграл выборы, Россия пытается очернить демократа Джо Байдена, а Иран стремится подорвать демократические институты.

Эванина также озвучил последнюю оценку американских спецслужб касательно угроз предстоящим президентским выборам.

"Многие иностранные игроки отдают предпочтение тому, кто победит на выборах, что они выражают посредством ряда открытых и частных заявлений; попытки тайного влияния на выборы встречаются реже. Нас в первую очередь беспокоит текущая и потенциальная деятельность Китая, России и Ирана", - подчеркнул директор американской разведки.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.

Ранее Трамп выступил против голосования по почте, поскольку, по его мнению, Россия и Китай смогут подделать бюллетени.

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