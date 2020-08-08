Трамп заявив, що Росія не хоче його переобрання на другий термін

Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)

Трамп заявив, що його переобрання також не хоче і Китай

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не хоче, щоб він був переобраний на другий термін. Крім того, Трамп вважає, що його переобрання також не хоче і Китай.

Про це повідомляє CNN.

Американський лідер впевнений, що він є останньою людиною, якого Росія бажає бачити на посаді президента Сполучених Штатів Америки.

"Тому що ніхто не був такий суворий з Росією як я", - пояснив Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що його переобрання також не хоче і Китай.

Нагадаємо, раніше директор Національного центру контррозвідки і безпеки Вільям Еваніна заявив, що Росія намагається "очорнити" кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і підтримати Трампа.