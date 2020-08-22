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Трамп заявив, що результати виборів у США визначатимуть декілька тижнів

Вашингтон, Субота 22 серпня 2020 01:18
Трамп заявив, що результати виборів у США визначатимуть декілька тижнів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США виступає проти голосування поштою

Президент США Дональд Трамп заявив, що для встановлення результатів виборів президента США можливо знадобиться декілька тижнів. Вибори заплановані на 3 листопада.

Про це пише "Голос Америки".

Трамп вкотре розкритикував голосування поштою, яке мають провести у США через пандемію коронавіруса.

"Результати цих виборів будуть невідомі, на мою думку, протягом тижнів, місяців, а, можливо, взагалі ніколи. Можливо знадобляться роки, а можливо вони ніколи не стануть відомими, бо після того, як мине перший тиждень після виборів, вже нічого невідомо", - заявив Трамп.

Він також наголосив, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі може зайняти посаду президента, у випадку, якщо виникнуть складнощі із встановленням результатів виборів.

"Існує теорія, що якщо результат не встановлено до кінця року, божевільна Ненсі Пелосі стане президентом США. Ви це знаєте? Лише подумайте", - заявив Трамп.

Раніше Трамп виступав проти проведення голосування поштою та заявляв, що через це Росія і Китай можуть вплинути на результати виборів.

РБК-Україна писало, що Трамп побоюється, що може програти майбутні в 2020 році президентські вибори в країні через голосування поштою.

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