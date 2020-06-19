Трамп назвал причину, по которой может проиграть выборы

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп уже неоднократно выступал против проведения голосования по почте

Президент США Дональд Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентский выборы в стране из-за голосования по почте. Такой вид голосования может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии коронавируса.

Об этом Трамп заявил в интервью газете The Washington Times.

"Голосование по почте - единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы, - ред.) обманывают, грабят и воруют. Они не посылают бюллетени в некоторые области, в основном республиканские области", - отметил он.

Ранее Трамп уже неоднократно выступал против проведения голосования по почте. Он считает его непрозрачным - бюллетени подделывают и подписывают за других.

Трамп также выразил мнение, что бывший вице-президент Джо Байден, его наиболее вероятный противник на выборах, слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой действующий президент состязался в 2016 году.

"Он (Байден) слабее, но аппарат сильнее, потому что они в отчаянии", - добавил Трамп.

Напомним, Трамп считает, что для США его проиграш будет "очень плохим результатом".

Ранее Байден заявил, что Трампа в случае его поражения на выборах может ждать сопротивление со стороны военных.

Недавно Трамп заявил что он снова будет проводить предвыборные митинги.

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Автор: Надежда Собенко