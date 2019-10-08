Трамп заявил о разработке США нового вида вооружения

Трамп заявил о разработке США нового вида подводной лодки
США разрабатывают новые вооружения, включая подводные лодки новейшего образца. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент добавил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения.
"У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. Какие-то (из них) мы демонстрируем, какие-то нет... Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже помыслить", - заявил он.
Напомним, несколько дней назад военно-морские силы США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане.
РБК-Украина писало, что в прошлом году Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут расширять свой ядерный арсенал, пока другие страны "не придут в чувство".
Отметим, Министерство иностранных дел России заявляло, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны. В РФ заявили, что риск ядерной войны остается "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт".