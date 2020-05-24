Трамп заявил, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах. При этом Трамп считает, что Путин хорошо к нему относится.

Об этом американский президент рассказал в интервью журналистке Шерил Аткиссон.

По словам Трампа, он худшее, что случалось с Российской Федерацией.

"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Но, думаю, он хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы", - заявил президент США.

Как утверждает американский президент, не только в России не хотят его победы на нынешних выборах.

"Китай тоже не хочет моей победы на выборах", - добавил он.

Напомним, ранее советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что Россия следила за местом пребывания Трампа, используя Договор по открытому небу.

Кроме того, Трамп заявлял, что Китай проводит "масштабная дезинформацию" направленную на поддержку Байдена - его главного соперника на президентских выборах.