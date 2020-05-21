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Трамп: Китай проводит масштабную кампанию дезинформации, чтобы Байден выиграл выборы

Новости » Политика     21.05.2020 - 06:58
Трамп: Китай проводит масштабную кампанию дезинформации, чтобы Байден выиграл выборы
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Китай обвинили в распространении COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что "масштабная дезинформация" Китая направлена на то, чтобы его главный соперник бывший вице-президент США Джо Байдена выиграл президентские выборы. Также Китай в очередной раз он обвинил в распространении коронавируса.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он назвал "позором" "дезинформационную и пропагандистскую атаку" Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!" - написал Трамп.

Также он добавил, что Китай мог "остановить чуму", но не сделал этого.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в отказе делится информацией относительно борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее в Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КитайДональд Трамп
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