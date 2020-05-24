Трамп заявив, що Путін не хоче його перемоги на виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін не хоче його перемоги на майбутніх виборах. При цьому Трамп вважає, що Путін добре до нього ставиться.

Про це американський президент розповів в інтерв'ю журналістці Шеріл Аткіссон.

За словами Трампа, він найгірше, що траплялося з Російською Федерацією.

"Я - найгірше, що траплялося з Росією, Путін це розуміє. Я лажу з Путіним, але, можливо, він не хоче, щоб я виграв. Але, думаю, він добре до мене ставиться. Упевнений, що він не хоче моєї перемоги", - заявив президент США.

Як стверджує американський президент, не тільки в Росії не хочуть його перемоги на цьогорічних виборах.

"Китай теж не хоче моєї перемоги на виборах", - додав він.

Нагадаємо, раніше радник президента США Роберт О'Брайен заявив, що Росія стежила за місцем перебування Трампа, використовуючи Договір з відкритого неба.

Крім того, Трамп заявляв, що Китай проводить "масштабна дезінформацію" спрямовану на підтримку Байдена - його головного суперника на президентських виборах.