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В США заявили о слежке России за Трампом

Новости » Политика     22.05.2020 - 08:49
В США заявили о слежке России за Трампом
Фото: Белый дом (pxhere.com)

Советник президента считает, что во время полетов над США Россия следила за местонахождением Трампа

Советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что Россия следила за Дональдом Трампом в рамках Договора по открытому небу. Этот договор разрешает странам-участницам наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Об этом сообщил Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Россия во время полетов над США, выполнявшихся в рамках Договора по открытому небу, следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент",- сказал О'Брайен.

Накануне, 21 мая, Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытом небу. По его словам, Россия нарушила соглашение, в рамках которого его участники имели право выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга. Но также он добавил, что есть шанс достичь нового соглашения между странами.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил, когда Вашингтон собирается покинуть Договор об открытом небе. Процесс будет длиться полгода.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что Белый дом уведомил международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Позже в администрации Трампа объяснили это тем, что Россия нарушает пакт.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трампслежка
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