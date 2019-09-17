Трамп заявил о преждевременности визита в КНДР

Президент США Дональд Трамп пока не готов к визиту в Северную Корею по приглашению ее лидера Ким Чен Ына. Об этом он заявил журналистам, передает ABC News.

Трамп отметил, что в будущем планирует посетить Северную Корею, однако на сегодня стороны не готовы к организации такого визита.

"Я не думаю, что есть готовность к этому. Я сделаю это когда-нибудь в будущем. Все зависит от того, что будет происходить. Я уверен, что Ким Чен Ын также с удовольствием поедет в США, но я не думаю, что мы готовы к этому", - заявил Трамп.

Напомним, ранее южнокорейская газета JoongAng Ilbo сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США посетить Пхеньян. По ее данным, приглашение пришло в письме, переданном Белому дому в августе этого года. Тогда американский президент сообщил журналистам лишь то, что получил "очень хорошее послание" от лидера КНДР.

Ранее также Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца 2019 года. Он также добавил, что Северная Корея стремится к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова, а также по снижению санкционного давления.