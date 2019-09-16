ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить КНДР

Новости » Политика    16.09.2019 - 06:00
Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить КНДР
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (whitehouse.gov)

Лидер КНДР предложил Трампу приехать в Пхеньян

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo.

Ссылаясь на данные нескольких своих источников, газета пишет, что приглашение пришло Трампу в письме, переданном ему в августе этого года. Тогда американский президент сообщил журналистам лищь то, что получил "очень хорошее послание" от лидера КНДР.

Тогда же сообщалось, что Ким написал Трампу письмо на трех страницах. В нем Ким Чен Ын пожаловался насовместные военные учения США и Южной Кореи.

Сейчас стало известно, то в письме Ким Чен Ын также предложил провести третий самит на высшем уровне. Однак не известно, ответил ли Трамп на это письмо.

Отметим, что переговоры между США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова заморожены с февраля 2019 года после преждевременного завершения саммита во Вьетнаме.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года.

WP назвала фаворита на пост советника Трампа по нацбезопасности В США рассмотрят иск против Трампа о нарушении конституции
Новости Украины Ким Чен ЫнДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь