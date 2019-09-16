Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить КНДР

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (whitehouse.gov)

Лидер КНДР предложил Трампу приехать в Пхеньян

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo.

Ссылаясь на данные нескольких своих источников, газета пишет, что приглашение пришло Трампу в письме, переданном ему в августе этого года. Тогда американский президент сообщил журналистам лищь то, что получил "очень хорошее послание" от лидера КНДР.

Тогда же сообщалось, что Ким написал Трампу письмо на трех страницах. В нем Ким Чен Ын пожаловался насовместные военные учения США и Южной Кореи.

Сейчас стало известно, то в письме Ким Чен Ын также предложил провести третий самит на высшем уровне. Однак не известно, ответил ли Трамп на это письмо.

Отметим, что переговоры между США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова заморожены с февраля 2019 года после преждевременного завершения саммита во Вьетнаме.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года.