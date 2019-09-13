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Трамп планирует встретиться с лидером КНДР до конца года

Новости » Политика    13.09.2019 - 06:24
Трамп планирует встретиться с лидером КНДР до конца года
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (whitehouse.gov)

По словам Трампа, северокорейская сторона жаждет встречи

Президент Соединенных Штатов Америки (Дональд Трамп) заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, американский президент заявил, что хотел бы до конца текущего года встретиться с Ким Чен Ыном. Трамп добавил, что в КНДР стремятся к переговорам.

"Они (КНДР - ред.) бесспорно хотят встретиться, я думаю, что это произойдет", - заявил президент США.

Напомним, ранее в Северной Корее заявили, что готовы возобновить ядерные переговоры с Вашингтоном в конце сентября. Однако, в Пхеньяне отметили, что переговоры не будут возобновлены, если в Белом доме не изменят подход к данному вопросу.

Также госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что в Вашингтоне надеются на возобновление переговоров с Пхеньяном. По словам Помпео, переговоры между США и КНДР планируются на уровне рабочей группы уже в ближайшее время.

Кроме того, Трамп обвинил КНДР в нарушении соглашения, которое было подписано с Ким Чен Ыном в Сингапуре. По мнению Трампа, Пхеньян нарушил соглашение проведя ряд ракетных испытаний ракет малой дальности. Он также добавил, что Северной Корее есть что терять и уверен, что лидер КНДР не будет нарушать доверие, которое возникло между ними.

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Новости Украины встречаКим Чен ЫнДональд Трамп
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