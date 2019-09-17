Трамп подозревает Иран в атаке на саудовские НПЗ

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

США готовы нанести сокрушительный ответный удар

За атакой беспилотников на заводы саудовского нефтяного концерна Saudi Aramco, вероятнее всего, стоит Иран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой DW.

Трамп также подчеркнул, что США готовы нанести сокрушительный ответный удар, но он "не желает ни с кем войны".

В то же время американский президент от метил, что окончательная точка в поиске того, кто виноват в этом ударе, еще не поставлена.

Днем ранее Трамп сказал, что США известно, кто стоит за атакой, однако он ждет результатов расследования Саудовской Аравии.

В свою очередь представитель возглавляемой Эр-Риядом коалиции, участвующей в гражданской войне в Йемене, полковник Турки аль-Мальки сообщил, что атаковавшие заводы дроны были произведены в Иране и стартовали не в Йемене.

Ранее ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Напомним, Саудовская Аравия собирается пригласить международных экспертов и представителей Организации Объединенных Наций для расследования последних атак на ее нефтяные объекты.