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Трамп заявил, что не позволит караванам мигрантов прорвать границу США

Новости » Политика    31.10.2018 - 15:13
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США в очередной раз призвал мигрантов вернуться домой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не позволит караванам мигрантов прорвать границу Штатов и в очередной раз призвал беженцев возвращаться домой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

По словам Трампа, в составе караванов есть "бойцы-головорезы".

Трамп заявил, что не позволит караванам мигрантов прорвать границу США

"В составе караванов (мигрантов, - ред.) есть бойцы-головорезы. Они отчаянно сражались на Северной границе Мексики, прежде чем прорваться. Мексиканские военные пострадали, они не могут или не желают останавливать караван, хотя должны были остановить их, прежде чем они достигнут нашей границы, но не сделали этого", - написал глава США.

Американский президент подчеркнул, что граница США священна, и караваны не будут пропущены в страну.

"Наши военные мобилизуются на Южной границе. Прибудет еще много войск. Мы не допустим эти караваны, которые в том числе состоят из головорезов и членов банд, в США. Наша граница священна… Развернитесь!" - отметил Трамп.

Напомним, 29 октября Дональд Трамп призвал караван мигрантов, который движется к границе США, возвращаться домой. Американский лидер заявил, что с караваном смешались многие члены банд.

Как писало РБК-Украина, власти Мексики выступили с предложением предоставить центральноамериканским мигрантам, направляющимся в сторону США, временный вид на жительство и работу. Таким образом Мексика пыталась остановить продвижение каравана мигрантов из Центральной Америки.

Добавим, в США утвердили отправление войск на границу с Мексикой.

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