Трамп заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США в черговий раз закликав мігрантів повернутися додому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон Штатів і в черговий раз закликав біженців повертатися додому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

За словами Трампа, у складі караванів є "бійці-головорізи".

"У складі караванів (мігрантів, - ред.) є бійці-головорізи. Вони відчайдушно боролися на Північному кордоні Мексики, перш ніж прорватися. Мексиканські військові постраждали, вони не можуть або не бажають зупиняти караван, хоча повинні були зупинити їх, перш ніж вони досягнуть нашого кордону, але не зробили цього", - написав глава США.

Американський президент підкреслив, що кордон США священний, і каравани не будуть пропущені в країну.

"Наші військові мобілізуються на Південному кордоні. Прибуде ще багато військ. Ми не допустимо ці каравани, які в тому числі складаються з головорізів і членів банд, у США. Наш кордон священний... Розверніться!" - зазначив Трамп.

Нагадаємо, 29 жовтня Дональд Трамп закликав караван мігрантів, який рухається до кордону США, повертатися додому. Американський лідер заявив, що з караваном змішалися багато членів банд.

Як писало РБК-Україна, влада Мексики виступили з пропозицією надати центральноамериканських мігрантів, що прямують в сторону США, тимчасовий вид на проживання і роботу. Таким чином Мексика намагалася зупинити просування каравану мігрантів з Центральної Америки.

Додамо, в США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою.