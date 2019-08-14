Трамп заявил о потере до 5 млрд долларов за время президентства

Лидер США Дональд Трамп заявил, что на посту президента потерял 5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

По его словам, больше половины расходов - это гонорары адвокатов, которых ему пришлось нанять, чтобы защищать себя в различных судебных делах. Трамп говорит, что что ему дорого обходятся адвокаты, ведь "ежедневно на него за что-то подают в суд".

"Президентство стоило мне целого состояния. Вероятно, это мне стоило от 3 млрд доддаров до 5 млрд долларов. Однако, это не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу", - сказал он.

В издании отметили, что проверить заявление президента нет возможности, так как он не опубликовал свою налоговую декларацию, а в прошлом часто преувеличивал размеры своего состояния.

Напомним, издание The New York Times 8 мая 2019 года писало, что Дональд Трамп потерял 1,17 млрд долларов за десять лет: с 1985 по 1994 год. Издание писало, что такие убытки Трампу приносил его основной бизнес - отели, казино и жилая недвижимость. Также отмечается, что в течение восьми из этих десяти лет Трамп смог избегать уплаты подоходного налога.

РБК-Украина писало, что Министерство финансов США отказало Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа. Также в Белом доме отказали в передаче демократам налогового отчета Трампа.