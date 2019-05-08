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Бизнес Трампа потерял более миллиарда долларов за 10 лет

Новости » Политика    08.05.2019 - 11:29
Бизнес Трампа потерял более миллиарда долларов за 10 лет
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Такие убытки Трампу приносил его основной бизнес - отели, казино и жилая недвижимость

Президент США Дональд Трамп потерял 1,17 млрд долларов за десять лет: с 1985 по 1994 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Издание в свою очередь ссылается на источник, имевший законный доступ к не публиковавшимся ранее федеральным налоговым документам американского лидера. Такие убытки Трампу приносил его основной бизнес - отели, казино и жилая недвижимость. Также отмечается, что в течение восьми из этих десяти лет Трамп смог избегать уплаты подоходного налога.

Издание напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп выступал в образе бизнесмена, который сделал себя сам. Он списывал сложности, возникавшие в его бизнесе, на следствие рецессии, начавшейся в 1990 году.

Так, в 1990 и в 1991 годы Трамп заявлял об убытках, превышающих 50 млн долларов, что вдвое больше, чем декларировал любой другой индивидуальный предприниматель в то время. Однако газета пришла к выводу, что проблемы в его бизнес-империи начались намного раньше. В частности, в 1985 году он задекларировал потери на 46,1 млн долларов.

Напомним, ранее Министерство финансов США отказало Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа. Также в Белом доме отказали в передаче демократам налогового отчета Трампа.

Как писало РБК-Украина ранее, в Конгрессе требовали налоговые документы президента за 6 лет.

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