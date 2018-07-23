Трамп заявил, что он не поступился интересами США на саммите с Путиным

Путин и Трамп говорили о будущих преимуществах для обеих стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не поступился национальными интересами США на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Трамп в Twitter.

"Когда вы слышите, как фальшивые СМИ отрицательно говорят о моей встрече с президентом Путиным и что я все сдал, помните, я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих преимуществах для обеих наших стран. Кроме того, мы очень хорошо нашли общий язык, и это хорошо, кроме как для продажных СМИ, - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп обвинил представителей средств массовой информации в лицемерии. Так, Трамп возмутился критикой в его адрес за мягкость при встрече с президентом РФ. Трамп в свою очередь считает, что вел себя дипломатично.