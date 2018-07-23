Трамп заявив, що він не поступився інтересами США на саміті з Путіним

Путін і Трамп говорили про майбутні переваги для обох країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не поступився національними інтересами США на зустрічі в Гельсінкі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив Трамп Twitter.

"Коли ви чуєте, як фальшиві ЗМІ негативно говорять про мою зустріч з президентом Путіним і що я все здав, пам'ятаєте, я нічим не поступився, ми просто говорили про майбутні переваги для обох наших країн. Крім того, ми дуже добре порозумілися, і це добре, крім як для продажних ЗМІ, - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив представників засобів масової інформації у лицемірстві. Так, Трамп обурився критикою на його адресу за м'якість при зустрічі з президентом РФ. Трамп у свою чергу вважає, що вів себе дипломатично.