Трамп назвал лицемерами критикующих его за мягкость с Путиным

Трамп считает, что СМИ должны были назвать его поведение с Путиным дипломатией

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей средств массовой информации в лицемерии. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Так, Трамп возмутился критикой в его адрес за мягкость при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп в свою очередь считает, что вел себя дипломатично.

"Меня жестоко раскритиковали фейковые средства массовой информации за то, что я был слишком хорошим с президентом Путиным. В прежние времена они назвали бы это дипломатией. Если бы я был резким и жестким, я бы подвергся критике за то, что был слишком жестким. Помните, когда они говорили, что я слишком жесток с Ким Чен ЫНом? Лицемеры! ", - написал он.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что 16 июля в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт.

Также в рамках встречи Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине. В частности, президент Украины Петр Порошенко предполагал, что в ходе встречи президенты США и РФ обсудят вопрос освобождения украинских политзаключенных. Вместе с тем, ни Трамп, ни Путин не упомянули об этом вопросе в ходе своих выступлений.