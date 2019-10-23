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Трамп объявил об отмене санкций против Турции

Новости » Политика    23.10.2019 - 19:17
Трамп объявил об отмене санкций против Турции
Фото: Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)

Президент США дал соответствующее поручение министру финансов

Президент США Дональд Трамп объявил, что санкции против Турции из-за военной операции в Сирии были сняты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что поручил министру финансов США отменить санкции, введенные 14 октября.

"Санкции будут сняты, если не случится что-то, чем мы не довольны", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в северо-восточном регионе Сирии, где Турция проводила военную операцию, завершилось создание "безопасной зоны".

Напомним, 14 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций в отношении Турции за проведение военной операции в Сирии. Санкции касались действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии". Также были увеличены тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановлены переговоры о торговле с Анкарой.

В четверг, 17 октября, Турция и США подписали соглашение о прекращении военной операции в Сирии. После этого в США заявили о готовности снять санкции, в случае долговременного режима прекращения огня.

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