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Трамп заявил, что переговоры с Китаем будут продолжаться по мере обострения торговой войны

Новости » Политика    11.05.2019 - 01:12
Трамп заявил, что переговоры с Китаем будут продолжаться по мере обострения торговой войны
Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

В зависимости от прогресса в переговорах могут отменить пошлины на ряд китайских товаров

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что торговые переговоры с Китаем будут продолжаться даже после того, как Вашингтон предпримет шаги по повышению тарифов на китайский импорт, избегая наихудшего сценария полного провала переговоров. Об этом он написал в своем Twitter

Трамп отметил, что в течение последних двух дней Соединенные Штаты и Китай провели откровенные и конструктивные беседы о состоянии торговых отношений между обеими странами.

"Тем временем Соединенные Штаты ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, что произойдет в отношении будущих переговоров", - написал Трамп. 

Трамп заявил, что переговоры с Китаем будут продолжаться по мере обострения торговой войныРанее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в течение многих лет Штаты каждый год теряли по 500 млрд долларов из-за торгового соглашения с Китаем.

РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах между странами. Президент США подчеркнул, что если соглашение так и не будет подписано, Китай ожидают высокие пошлины.

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