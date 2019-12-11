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Трамп заявил, что ожидает продолжения диалога с Россией

Новости » Политика     11.12.2019 - 06:47
Трамп заявил, что ожидает продолжения диалога с Россией
Фото: встреча Трампа и Лаврова (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент США провел "очень хорошую" встречу с Лавровым

Президент США Дональд Трамп после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает продолжения диалога с Россией в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Американский президент подчеркнул, что встреча была "очень хорошей" и во время нее были обсуждены многие вопросы.

"Провели очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили много вопросов, в том числе, торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерным оружием и вмешательство в выборы. Ожидаем продолжения нашего диалога в ближайшее время!", - написал Трамп.

Трамп заявил, что ожидает продолжения диалога с РоссиейРанее Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал решить конфликт с Украиной. Трамп также предупредил Россию, чтобы та не вмешивалась в выборы в США в 2020 году.

Как известно, 10 декабря в Вашингтоне Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Майк Помпео. Госсекретарь во время обсуждения результатов нормандского саммита заявил Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

Помпео считает содержательными переговоры Зеленского и Путина в Париже Трамп отреагировал на официальные обвинения по делу об импичменте
Новости Украины Дональд ТрампЛавров
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