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Трамп на встрече с Лавровым призвал разрешить конфликт с Украиной

Новости » Политика     11.12.2019 - 01:19
Трамп на встрече с Лавровым призвал разрешить конфликт с Украиной
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Переговоры прошли на следующий день после нормандского саммита

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал разрешить конфликт с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Встреча состоялась в Вашингтоне после того, как Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

"Трамп призвал Россию разрешить конфликт с Украиной и подчеркнул, что Лавров поддерживает глобальный контроль над вооружениями, в который входит не только Россия, но и Китай", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Трамп предупредил Россию не вмешиваться в выборы в США в 2020 году.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже.

Кроме того, Помпео во время обсуждения результатов нормандского саммита заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

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