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Трамп заявив, що очікує на продовження діалогу з Росією

Новини » Політика     11.12.2019 - 06:47
Трамп заявив, що очікує на продовження діалогу з Росією
Фото: зустріч Трампа та Лаврова (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент США провів "дуже гарну" зустріч з Лавровим

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що очікує на продовження діалогу з Росією найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Американський президент выдзначив, що зустріч була "дуже гарною" та під час неї було обговорено багато питань.

"Провели дуже гарну зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та представниками Росії. Обговорили багато питань, в тому числі, торгівлю, Іран, Північну Корею, Договір РСМД, контроль над ядерною зброєю та втручання у вибори. Очікуємо на продовження нашого діалогу найближчим часом!", - написав Трамп.

Трамп заявив, що очікує на продовження діалогу з РосієюРаніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною. Трамп також попередив Росію, щоб та не втручалася у вибори в США в 2020 році.

Як відомо, 10 грудня у Вашингтоні Лавров також провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео. Держсекретар під час обговорення результатів нормандського саміту заявив Лаврову, що Крим належить Україні.

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